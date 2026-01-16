Объем выдачи ипотечных кредитов в декабре 2025 года превысил 800 млрд рублей, что является рекордом

В России объем выдачи жилищных кредитов в декабре прошлого года превысил 800 млрд руб., что является рекордным показателем для этого месяца за всю историю наблюдения.

Помимо сезонного фактора на поведение россиян повлияло ожидание ужесточения условий по выдаче льготной ипотеки в 2026 году. Участники рынка ожидают его оживления за счет собственных программ банков.

При этом динамика будет сдержанной, из-за сохраняющихся высоких ставок по рыночным программам и за счет высокой стоимости недвижимости, сообщает "Коммерсант".

Напомним, задолженность россиян по ипотеке составляет уже более 23 трлн руб., в ноябре она выросла на 1,4%, в октябре – на 1,2%. Ипотечный портфель на балансе банков увеличился на 1,5%.