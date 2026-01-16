Захарова считает слова Соловьёва о Венесуэле и Сирии его личным мнением

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла попытки представить личное мнение телеведущего Владимира Соловьёва как официальную позицию Москвы.

Отвечая на вопрос журналиста во время брифинга, сославшегося на слова Соловьёва о "второстепенной значимости" некоторых внешнеполитических направлений, Захарова указала, что это было мнение журналиста, а не заявление, которое прозвучало на частном канале "Соловьёв LIVE".

По словам дипломата, ведущий сформулировал свою мысль в виде вопроса, а не прямого утверждения. "Диванные аналитики" в провокационной манере выдали эту частную точку зрения за официальную линию Москвы, указала Захарова.

