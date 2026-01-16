В РКН ответили на возможное снятие для ограничений с WhatsApp

В Роскомнадзоре заявили, что не видят причин для прекращения ограничений на работу мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в России.

В ведомстве указали, что основания для снятия принятых мер пока отсутствуют, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) заявил, что WhatsApp в России будет окончательно заблокирован в 2026 году.