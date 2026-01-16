Утверждены участки автодорог без покрытия LTE

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила перечень из 821 участка автодорог в 33 регионах России, которые не будут охвачены сетями LTE.

Согласно документу, общая протяженность этих отрезков составляет около 4000 км. Решение является окончательным. Кроме того, комиссия временно освободила операторов от обязательств по покрытию LTE еще 107 участков федеральных трасс (более 500 км) в 12 регионах.

В Минцифры пояснили, что ключевая проблема — отсутствие энергоинфраструктуры для питания базовых станций. Ведомство ожидает содействия региональных властей в решении этого вопроса и отмечает, что список участков может корректироваться.

Изначально операторы ("Вымпелком", МТС, "МегаФон" и Tele2) обязались покрыть LTE все федеральные трассы и населенные пункты от 1000 жителей к 2021 году. Однако сроки неоднократно переносились. Теперь цель — обеспечить 80% федеральных дорог в 2026 году и 99,9% к 2031 году. На сегодня покрыто более 70%, сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно, что госкомиссия по радиочастотам может разрешить тестирование 5G на частотах, которые в настоящее время используются устаревшим сотовым стандартом 3G.