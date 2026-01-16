Таможня заявила о падении сборов в бюджет на 20% за год

Поступления в федеральный бюджет России от Федеральной таможенной службы по итогам 2025 года сократились на 20%.

По данным ведомства, на которое ссылается "Интерфакс", за год перечислено в казну 5,965 трлн руб. — минимальная сумма с 2020 года. В 2024 году таможенные сборы составили 7,349 трлн руб. и в денежном выражении сократились на 1,4 трлн. Годом ранее ФТС перечислила в бюджет 6,6 трлн руб., в 2022 году — 6,2 трлн руб.

Минфин закладывал в бюджет на 2025 год увеличение таможенных сборов до 8 трлн руб. Таким образом, плановое задание ФТС не выполнила.