Диакон Игорь Куликов назначен директором патриаршей гуманитарной миссии на Донбассе

Директором патриаршей гуманитарной миссии для поддержки нуждающихся на Донбассе назначен диакон Игорь Куликов. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

"На основании решения учредителей автономной некоммерческой благотворительной организации "Патриаршая гуманитарная миссия" в лице святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен директор патриаршей гуманитарной миссии. Им стал руководитель отдела социального служения Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению диакон Игорь Куликов", – говорится в сообщении.

Диакон занимается благотворительностью с 2011 года, а за последние четыре года регулярно посещал зоны конфликта. Именно под его руководством создавались все действующие на текущий момент направления работы патриаршей гуманитарной миссии.

Ранее миссий руководили председатели Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ, где и трудился Игорь Куликов.