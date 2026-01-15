МИД Сербии призывает граждан покинуть Иран ради собственной безопасности

Граждан Сербии, пребывающих в Иране, призывают покинуть страну их соображений безопасности. Такое обращение опубликовало Министерство иностранных дел Сербии. В нем также просят туристов, воздержаться от поездок в страну.

"Министерство иностранных дел республики Сербия из-за ухудшившейся ситуации в сфере безопасности и повышенного риска для личной безопасности в Исламской республике Иран призывает всех сербских граждан, которые находятся в Иране, покинуть страну, а тех, кто планирует поехать - отказаться от поездки", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь администрации США Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп рассматривает все возможные сценарии действий в отношении Ирана, где продолжаются массовые протесты, включая возможность нанесения авиаударов.

Позднее в США озвучили план, согласно которому страна сохраняет возможность нанесения военного удара по Ирану. Для этого они могут направить истребители и бомбардировщики с баз в Европе или на Ближнем Востоке.