В организации нападения на женщину, которую облили кислотой, обвинили владельца "Ермак-Медиа"

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга продлил срок задержания главному редактору уральского медиа-проекта "Ермак-Медиа" Николаю Ермакову. Мужчину обвиняют в нападении на бывшую супругу по статье "Покушение на организацию убийства, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Все произошло ранним утром 12 января на спуске в паркинг ЖК комфорт-класса на бульваре Владимира Белоглазова. "Скорую" и полицию вызвали соседи: они наткнулись на пострадавшую, которой плеснули химикатом в лицо. Сообщалось, что за нападением на екатеринбурженку якобы мог стоять ее экс-супруг. По крайней мере, сама потерпевшая считает, что нападение организовано бывшим сожителем.

По подозрению был задержан Николай Ермаков. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня Орджоникидзевский районный суд продлил срок задержания обвиняемого на срок 72 часа. Мера пресечения пока избрана не была.

В самом "Ермак-Медиа" заявляют о непричастности Ермакова к этому инциденту. По данным издания, пара рассталась около года назад, и с тех пор они с бывшей женой совместно не проживают.