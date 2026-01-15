Компании из США чувствуют себя в России устойчиво

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин считает, что американские компании, оставшиеся в РФ после начала специальной военной операции, чувствуют себя устойчиво.

Они демонстрируют прагматичный подход к ведению бизнеса, сообщил РИА Новости Катырин. Сейчас в России продолжают работать или оказывать услуги бизнесу около 40-50% из 700 американских компаний, которые были в стране до начала 2022 г.

После начала операции на Украине представители различных популярных брендов или магазинов заявили об уходе своих организаций из России. Так поступили, в частности, "L'Oreal", "Gucci", "Chanel", "Cartier". "Икеа", Wienerberger.