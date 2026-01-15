В Пермском крае вводится режим неблагоприятных метеорологических условий

В Пермском крае вводится режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Он будет действовать с 17.00 15 января до 17.00 17 января, передает корреспондент Накануне.RU.

Режим НМУ объявляется при отсутствии ветра, когда вредные выбросы от транспорта и промышленных предприятий не рассеиваются, а накапливаются в приземном слое атмосферы. Такая ситуация характерна для антициклона, который приносит устойчивую безветренную погоду.

Чтобы не допустить ухудшения качества воздуха, предприятия края обязаны на этот период снизить выбросы загрязняющих веществ на 15–20%. Соответствующее предупреждение опубликовано Пермским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Всего существует три степени опасности режима НМУ.