15 Января 2026
Общество Москва
Фото:nakanune.ru

Из колонии досрочно вышел скандально известный шурин Юрия Лужкова

Из колонии на свободу вышел скандально известный и неоднократно судимый бизнесмен, экс-совладелец строительной компании "Интеко", шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин.

В 2023 году его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о попытке мошенничества и фальсификацию доказательств.

Задержали Батурина в июле 2021 года. Следствие сочло, что он пытался украсть 25% "Интеко" у своей сестры Елены. Елена Батурина, вдова Лужкова, является одной из трех самых богатых женщин России (по версии Forbes, состояние $1,3 млрд на 2025 год).

Батурин обращался в Арбитражный суд с требованием передать ему 25-процентную долю в "Интеко", предоставил договор, якобы, заключенный с сестрой. Следствие и суд пришли к выводу, что документ подделан. Батурин не признал себя виновным. В итоге бизнесмен отсидел меньше половины срока.

В 2013 году Батурина суд приговорил к семи годам колонии общего режима за мошенничество с векселями. Он вышел из колонии досрочно.

В 2011 году Виктора Батурина осудили за мошенничество, связанное с двойной продажей нежилого помещения в центре Москвы в 2008 году. Он получил 23,8 млн руб. от первого покупателя, а затем продал то же помещение другому человеку за $1,5 млн, не выполнив обязательства по передаче недвижимости. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

Еще раньше – в 2008 году – Батурин стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством: на него написала заявление бывшая жена, продюсер Яна Рудковская.

Теги: виктор батурин, колония, мошенничество


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

