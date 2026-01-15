В Самаре двое рабочих умерли во время остекления дома

Трагедией закончилась установка пластиковых окон в доме ЖК "Кватро" в Самаре.

Речь идёт о доме по адресу улица Буянова/Вилоновская, 89/95. Во время остекления тремя рабочими квартиры на 20 этаже оборвался трос фасадно-подъёмной люльки. Двое пострадавших умерли на месте, третий госпитализирован

Предстоит проверить соблюдение требований трудового законодательства, строительных нормативов и правил. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщает прокуратура Самарской области.