Мерц: Германия ошиблась, отказавшись от ядерной энергетики

Решение предыдущих властей Германии отказаться от ядерной энергетики было большой ошибкой, которая имеет тяжелые последствия для страны, признал немецкий канцлер Фридрих Мерц.

"Отказ от атомной энергии был серьезной стратегической ошибкой", - сказал он откровенно в своем обращении к бизнесу.

Мерц также признал, что "энергетический переход" для Германии стал самым дорогим среди всех стран в мире. Стране снова нужны АЭС, которые нужно построить, потому что сейчас энергия стоит очень дорого, что отражается на стоимости товаров и конкурентоспособности немецкого бизнеса.

Власти Германии приняли решение полностью отказаться от атомной энергетики в 2011 году после аварии на японской АЭС "Фукусима". В 2023 году были закрыты последние АЭС. А после отказа от российского газа Германия стала переплачивать и за газ.

Блогер Сергей Колясников задает вопрос: через сколько лет Мерц поймет, что еще большей стратегической ошибкой стал отказ Германии от российских газа и нефти?

В 2023 году, после отключения последних АЭС, тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что возврата к атомной энергии не будет, это уже "мертвая лошадь" для страны. А тем, кто захочет построить АЭС, потребуется 15 лет и придется потратить 15-20 млрд евро на каждую.

Интересно, что в 2023 году президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Германия сделала историческую ошибку, отказавшись от развития атомной энергетики. Тем более это странно на фоне возвращения угольной энергетики, что хоронит "зеленый переход".