В Нижневартовске пассажирам пришлось на морозе ждать водителя, совершавшего намаз. Просьбы запустить людей в автобус мужчина проигнорировал, сообщает Neft.

Водитель расстелил коврик для молитвы прямо на снегу. На улице было 25 градусов мороза.

Позже стало известно, что водителя отстранили от работы. В "Домтрансавто" организовали служебную проверку по поводу инцидента. К разбирательствам по ситуации подключились правоохранительные органы и прокуратура.