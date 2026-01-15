В Подмосковье создали штаб по борьбе с длинными очередями на автобус

В министерстве транспорта Московской области создали штаб для устранения длинных очередей на остановках.

Огромные очереди на автобусы стали скапливаться в последние две недели – из-за сильных снегопадов и нечищеных улиц общественный транспорт опаздывает, люди по несколько часов не могут выехать из своих микрорайонов, пишет издание "Подъем".

В минтрансе сообщили, что проезду автобусов также мешает припаркованный вдоль дорог частный автотранспорт. Для решения проблемы ведомство организовало специальный штаб, который определил проблемные участки. Их проверяют и оперативно туда направляют снегоуборочную технику.