Администрация Хабаровска совместно с ГАИ усиливает контроль за соблюдением правил парковки на городских улицах

Так, накануне на улице Шеронова в Хабаровске провели эвакуацию транспортного средства, которое длительное время находилось на проезжей части, блокируя работу дорожной техники и создавая аварийную ситуацию.

При этом автомобиль находился в зоне действия знака, запрещающего остановку и стоянку. После фиксации нарушения сотрудниками полиции транспортное средство было отправлено на специализированную стоянку.

Особое внимание дорожные службы уделяют сложным участкам улично-дорожной сети — спускам и подъемам на участках проезжей части, которые пересекают улицы Ленина, Муравьева-Амурского и Серышева. Именно здесь хаотично припаркованные машины чаще всего становятся препятствием для качественной очистки дорог.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился к автомобилистам с просьбой проявлять сознательность и не оставлять транспорт вдоль обочин на длительный срок.

«Чистые и безопасные дороги — это результат не только работы служб благоустройства, но и ответственности самих горожан. Оставленные вдоль обочин машины, особенно под запрещающими знаками, становятся непреодолимым препятствием для тяжелой техники. Такая ситуация наблюдается на многих улицах. В том числе, на Волочаевской, Дзержинского, Льва Толстого и многих других. В итоге спецмашины вынуждены обходить эти участки, из-за чего образуются снежные накаты и сужается проезжая часть. Это напрямую влияет на безопасность движения и пропускную способность улиц. Мы не ставим цель просто эвакуировать авто, наша задача — обеспечить качественную уборку города. Призываю всех автолюбителей: в ваших же интересах соблюдать правила и не мешать работе предприятий благоустройства. Только совместными усилиями мы сможем сделать поездки по городу комфортными для всех», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Также глава города отметил, что специалисты управления дорог и внешнего благоустройства продолжат регулярные рейды по выявлению транспортных средств, нарушающих правила стоянки. Информация о таких объектах будет оперативно передаваться в ГИБДД для принятия административных мер и последующей эвакуации.