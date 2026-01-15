Экипаж Crew Dragon экстренно эвакуировался с МКС на Землю

Двое американцев, японец и россиянин успешно вернулись с МКС на космическом корабле Crew Dragon. Они провели в космосе 167 дней и досрочно завершили миссию – из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа. NASA до сих пор не сообщает, у кого именно и какие возникли проблемы. Решение о возвращении было принято меньше, чем через неделю после сообщений о болезни одного из космонавтов. Роскосмос также не комментирует ситуацию.

Crew Dragon приводнился в Тихом океане, недалеко от побережья Сан-Диего (США).

По данным New York Times, первоначально NASA собиралось просто ускорить пересменку на МКС: текущий экипаж должен был дождаться своих сменщиков, которые прибыли бы на станцию в феврале. Но позже было принято решение об экстренном возвращении. Представители NASA назвали это "контролируемой медицинской эвакуацией" — первым случаем за 25 лет, когда космонавт покинул МКС по медицинским показаниям.

Четверо вернувшихся — это астронавты Зена Кардман и Майкл Финке из NASA; Кимия Юи из японского космического агентства JAXA и российской космонавт Олег Платонов.

Во время прямой трансляции подготовки к старту все четыре космонавта выглядели здоровыми, передает NYT.