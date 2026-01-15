СК: Завершено расследование дела об атаке на Ил-76 с украинскими военнопленными

Завершено расследование уголовного дела в отношении командира зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана*, в 2024 году отдавшего приказ сбить над территорией Белгородской области самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 украинских военнопленных. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Для удара использовался американский комплекс ПВО Patriot, что подтверждено судебными экспертизами", - говорится в сообщении ведомства.

Дзяман* заочно обвиняется в совершении теракта. Он объявлен в международный розыск. Хамовнический райсуд Москвы заочно арестовал полковника Дзямана*.

Напомним, в результате катастрофы Ил-76 в январе 2024 года погибли 65 украинских военнопленных, три сопровождающих лица и шесть членов российского экипажа. После крушения самолета в Белгородской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В декабре 2025 года суд вынес заочный пожизненный приговор украинскому полковнику Николаю Дзяману *, признав его виновным в совершении теракта (ст. 205 УК РФ). Согласно версии следствия, в мае 2023 года подчиненные Дзямана* по его приказу сбили российские Су-34, Су-35 и два вертолета Ми-8 в небе над Брянской областью, что привело к гибели девяти летчиков.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов