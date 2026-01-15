Россияне не смогут въехать в Польшу по пятилетним загранпаспортам

С 1 апреля 2026 года россияне не смогут въехать в Польшу по небиометрическим (пятилетним) загранпаспортам.

"Въезд в Польшу и пребывание в этой стране с такими документами будут считаться незаконными. Их обладателям необходимо заранее оформить новые биометрические (десятилетние) общегражданские заграничные паспорта", - говорится в сообщении посольства России в Польше.

В прошлом году Евросоюз начал внедрять новую систему пограничного контроля для граждан стран, не входящих в Шенгенскую зону. Теперь сдача биометрических данных (фото лица, отпечатки пальцев) стала обязательной. Пятилетние загранпаспорта россиян перестали принимать Германия, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия.