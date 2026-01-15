Известный тюменский спортсмен-паралимпиец обвиняется в мошенничестве при получении компенсаций

Известный тюменский спортсмен-паралимпиец Анатолий Шушарин обвиняется в мошенничестве на сумму свыше 6 млн рублей при получении компенсаций на средства реабилитации, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Прокуратура Нижнетавдинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя региона. Шушарин, шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по армрестлингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, обвиняется по статье о мошенничестве при получении выплат.

По версии следствия, с января 2021 по март 2024 года обвиняемый разработал схему хищения бюджетных средств с привлечением инвалидов, имеющих право на компенсацию за технические средства реабилитации. Он предложил 14 инвалидам подать заявления на компенсацию за якобы самостоятельно приобретенные протезы, туторы, ортопедическую обувь и кресло-коляски, которые те на самом деле не покупали. Шушарин помогал оформлять подложные документы, подтверждающие покупку.

Получив из бюджета компенсационные выплаты, участники схемы делили деньги между собой. Сумма причиненного ущерба превысила 6 млн рублей. Общая стоимость судебных издержек, связанных с экстрадицией и переводом документов, составила около 4 млн рублей.

После возбуждения дела Шушарин скрылся за границей, но в результате взаимодействия Генпрокуратуры РФ с властями Республики Эквадор был установлен и экстрадирован в Россию. Его соучастники с ограниченными возможностями здоровья были осуждены в 2024 году.

Уголовное дело направлено в Нижнетавдинский районный суд Тюменской области для рассмотрения по существу.