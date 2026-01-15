На Урале драка подростков привела их родителей в суд

В Реже подрались подростки. В итоге родителям одного из них пришлось платить компенсацию пострадавшему.

Дело было 27 февраля 2025 г. после занятий в школе №44. Драка случилась между учениками параллельных классов (возраст не указывается). Пострадавший получил чрезподмыщелковый перелом левой плечевой кости со смещением, что расценено как травма средней тяжести.

Суд взыскал с родителей виновного подростка компенсацию морального вреда в 50 тыс. руб., а также материальный ущерб в 3 тыс. руб., сообщает прокуратура Свердловской области.