15 Января 2026
Зимние Олимпиады могут "закрепить" за несколькими городами мира

Система выбора места проведения зимних Олимпийских игр может быть реформирована уже в ближайшем будущем. Из-за изменения климата число мест, подходящих для организации соревнований резко сокращается. Поэтому Международный олимпийский комитет рассматривает возможность ротации Игр между постоянным пулом подходящих мест.

Также могут измениться и традиционные сроки проведения зимних Олимпиад, поскольку февраль и март становятся слишком теплыми месяцами (на март выпадают Паралимпийские игры), заявил Карл Штосс, председатель комиссии МОК по выбору будущего места проведения игр.

МОК ссылается на исследование ученых из университетов Ватерлоо и Инсбрука, которое показало: из 93 горных районов мира, которые сейчас обладают необходимой инфраструктурой, только 52 могут иметь достаточную глубину снега и достаточно низкие температуры воздуха для проведения зимних Олимпийских игры в середине века. А к 2080 годам это число может сократиться до 30. А если учесть, что МОК отдает предпочтение местам, где как минимум 80% объектов уже построены и эксплуатируются, то это число сокращается еще больше, пишет Associated Press.

Ситуация с Паралимпийскими играми еще более сложная: они проводятся через две недели после завершения Олимпиады на тех же площадках. Упомянутое выше исследование показало, что, если бы Паралимпиаду проводили не после, а до Олимпиады, это бы почти удвоило число мест, где можно провести сразу два этих турнира.

Исследователи особо отмечают, что в любом случае и при любом сценарии потепления ни одна площадка уже не сможет обойтись без искусственного заснеживания.

В исследовании упоминаются места проведения зимних Олимпиад, которые к 2050-м годам уже не смогут быть достаточно "климатически надежными". Это Гренобль, Шамони (Франция), Гармиш-Партенкирхен (Германия) и Сочи. В зоне риска будут Ванкувер (Канада), Палисадес-Тахо (Калифорния), Сараево (Босния и Герцеговина) и Осло (Норвегия).

