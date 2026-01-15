В Кузбассе началась проверка всех роддомов после трагедии в Новокузнецке

В Кемеровской области начинается проверка всех роддомов после смерти младенцев в Новокузнецке, сообщил губернатор Илья Середюк.

"Проверяем учреждения на предмет соблюдения протоколов оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологических требований, наличия необходимого оборудования, организации работы медицинского персонала", - написал Середюк в телеграм-канале.

Он добавил, что всего в Кузбассе 12 родильных отделений и 2 перинатальных центра, они будут проверены до 9 февраля.

Напомним, с начала января в роддоме №1 в Новокузнецке умерли девять младенцев. Минздрав Кузбасса уточнил, что у них была внутриутробная инфекция. Начались проверки, которые вылились в уголовное дело. Министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов признал, что "да, (гибель) имеет место быть, ситуация произошла", и уточнил, что идет разбирательство.14 января были задержаны главврач и и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ГКБ №1, где погибли младенцы.

После трагедии глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (СР) направила письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой инициировать проверку условий оказания медицинской помощи новорожденным во всех родильных домах России.