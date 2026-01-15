В Кузбассе началась проверка всех роддомов после трагедии в Новокузнецке

15 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Сибирский ФО В России Кемеровская область
Фото: Е. Самарина / Mos.ru / официальный портал мэра и правительства Москвы

В Кузбассе началась проверка всех роддомов после трагедии в Новокузнецке

В Кемеровской области начинается проверка всех роддомов после смерти младенцев в Новокузнецке, сообщил губернатор Илья Середюк.

"Проверяем учреждения на предмет соблюдения протоколов оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологических требований, наличия необходимого оборудования, организации работы медицинского персонала", - написал Середюк в телеграм-канале.

Он добавил, что всего в Кузбассе 12 родильных отделений и 2 перинатальных центра, они будут проверены до 9 февраля.

Напомним, с начала января в роддоме №1 в Новокузнецке умерли девять младенцев. Минздрав Кузбасса уточнил, что у них была внутриутробная инфекция. Начались проверки, которые вылились в уголовное дело. Министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов признал, что "да, (гибель) имеет место быть, ситуация произошла", и уточнил, что идет разбирательство.14 января были задержаны главврач и и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ГКБ №1, где погибли младенцы.

После трагедии глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (СР) направила письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой инициировать проверку условий оказания медицинской помощи новорожденным во всех родильных домах России.

Теги: кузбасс, роддома, проверка, новокузнецк


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 15.01.2026 11:59 Мск И.о. завотделением роддома Новокузнецка не признал вину по делу о смерти младенцев

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.01.2026 14:49 Мск В роддоме Новокузнецка, где умерли младенцы, заменили персонал
Ранее 14.01.2026 11:17 Мск Комиссия даст комментарии только после изучения ситуации в роддоме в Новокузнецке
Ранее 14.01.2026 09:35 Мск В Новокузнецке задержаны главврач и завотделением реанимации больницы, где умерли девять младенцев
Ранее 14.01.2026 08:51 Мск Шесть детей из роддома №1 Новокузнецка находятся в реанимации
Ранее 14.01.2026 08:20 Мск От главы Минздрава России потребовали пересмотреть политику оптимизации роддомов
Ранее 14.01.2026 04:04 Мск Причина инфекций в больницах — устаревшая материально-техническая база
Ранее 13.01.2026 19:26 Мск В Госдуме призвали проверить все роддома в России после гибели новорожденных в Новокузнецке
Ранее 13.01.2026 16:02 Мск В Кузбассе после трагедии проверят все родильные дома и перинатальные центры
Ранее 13.01.2026 14:55 Мск Сенатор: На новокузнецкий роддом, где погибли дети, ранее жаловались
Ранее 13.01.2026 13:35 Мск В Госдуме потребовали от главы Кузбасса объясниться из-за смерти детей в Новокузнецке
Ранее 13.01.2026 12:20 Мск Матвиенко: Смерть новорожденных в Новокузнецке - трагедия для государства
Ранее 13.01.2026 11:00 Мск В Новокузнецке отстранён от работы главврач больницы, где умерли новорожденные
Ранее 13.01.2026 10:30 Мск Девять младенцев скончались в новокузнецком роддоме
Ранее 13.01.2026 09:57 Мск СКР проверяет информацию о гибели девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети