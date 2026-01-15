15 Января 2026
Политика В бывшем СССР
Фото:Накануне.RU

Нацисты Галиции потребовали отставки "гнилого" правительства в Киеве

Во Львове прошло бандеровское "вече", на котором нацисты потребовали отставки украинского кабинета министров и замены трети депутатов и силовиков на воевавших нацистов. Об этом с трибуны Рады заявила депутат София Федина.

Она известна тем, что еще в 2019 году призывала убить Зеленского, который после победы на президентских выборах на словах был готов к разным уступкам по Донбассу.

Федина заявила, что 1 января во Львове прошло факельное шествие "объединенных националистов" по случаю очередной годовщины рождения "национального поводыря" Бандеры. И был выдвинут ряд требований: немедленная отставка правительства, создание парламентской коалиции и формирование "правительства национального спасения", расследование всех коррупционных схем высшего руководства Украины с посадками виновных.

Вызывает интерес требование полностью перевести экономику на военные рельсы с тотальной мобилизацией всех ресурсов. Наконец, нацисты хотят мобилизации минимум 30% всех госслужащих, включая сотрудников ГБР, СБУ, прокуратуры, МВД, налоговиков и т.д., депутатов всех уровней, а их заменить воевавшими.

"Рада давно должна была потребовать отставки всех лиц, которые были замешаны в коррупционных скандалах! Почему люди должны выходить на улицы, подменяя собой власть и парламент, чтобы привлечь к ответственности коррупционеров?! А в результате большинство фигурантов уже убежали, а вас тут перекупают конвертами. Это свидетельствует о вашей гнили и безответственности!" – негодовала Федина.

Она имеет в виду подозрение лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которую обвиняют в подкупе депутатов Рады.

Теги: нацисты, украина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

