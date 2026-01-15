В Екатеринбурге предложили строить метро одновременно в двух направлениях

Депутат думы Екатеринбурга Владимир Крицкий предложил строить в столице Урала метро сразу с двух сторон.

Конечные станции должны появиться в Академическом районе и ЖБИ. У театра оперы и балета или на Восточной, согласно существующей схеме метро, предполагается построить пересадочную станцию, приводит "Ъ-Урал" слова Крицкого.

Напомним, что строительство сразу двух новых веток и соответствующие корректировки собирались включить в Генплан города в 2025-ом. Речь идёт о строительстве линий, соединяющих микрорайон ВИЗ с микрорайоном ЖБИ, а также микрорайоны Пионерский и Втузгородок с Академическим районом. В мэрии заявляли, что две новые ветки метро в Екатеринбурге построят к 2045 г.