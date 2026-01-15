Всемирный банк: экономика России будет расти в три раза меньше мировой

Всемирный банк значительно ухудшил прогноз по росту российской экономики в предстоящие два года.

Полгода назад аналитики этого института полагали, что рост ВВП России выйдет по итогам 2025 года на показатель 1,4%, но теперь они оценивают его лишь в 0,9%. Вместо 1,2% на начавшийся год Всемирный год прогнозирует 0,8%, и только 1% в 2027-м (вместо июньского прогноза в 1,2%), пишет "Независимая газета".

Таким образом, средний рост ВВП России, по прогнозу Всемирного банка, за три года составит в среднем 0,9%. Это в три раза меньше, чем, как ожидается, будет расти мировая экономика (2,7%).

Тревожный момент – расхождение прогнозов Всемирного банка и российского правительства. Кабинет министров РФ полон оптимизма и даже в консервативном сценарии ожидает в 2027-м году резкого (в два раза) ускорения экономического роста, ЦБ все еще ожидает возвращения инфляции к уровню в 4%. Всемирный банк же отмечает, что инфляция в России, несмотря на высокую ключевую ставку, также остается на высоком уровне, бюджетные расходы на этом фоне сокращаются, экономическая активность снижается.