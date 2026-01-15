15 Января 2026
Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

На Украине введут режим ЧС в энергетике, Зеленский и Кличко вступили в перепалку

На Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за ударов ВС РФ по объектам энергетики в условиях холодов, заявил Зеленский.
Будет создан штаб по координации ситуации в Киеве. Также планируется максимально активизировать просьбы к западным странам о помощи и получении необходимого оборудования. Кроме того, Киев увеличит импорт электроэнергии на Украину. Комендантский час будет уменьшен, а число "пунктов незламности", где можно будет погреться и зарядить гаджеты, - увеличено, пообещал Зеленский.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве самая сложная ситуация с электричеством за все время с начала СВО. Он провел заседание специальной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на которое собрал глав районов и прочих высоких начальников. Они пришли к выводу, что ситуация со светом очень тяжелая, пока даже нет графиков отключений, так как город живет по экстренным отключениям. По области ситуация еще сложнее.

Как и ожидалось, Зеленский не преминул воспользоваться случаем, чтобы раскритиковать Кличко за плохую работу. Между ними произошла заочная перепалка. Зеленский прямо обвинил Кличко, который не может организовать эффективную работу, и тому нужно срочно исправлять ситуауцию. В ответ Кличко обвинил самого Зеленского.

"Какой "интенсивности" в работе Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит?.. Сплошной хейт. Аааа, Кличко посоветовал тем, кто имеет возможность, переехать за город. Чтобы не замерзать. Без света и тепла. Тем, кто имеет возможность временно уехать. Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о чрезвычайно сложной ситуации. И мне наплевать на какие-то рейтинги и призрачные выборы", - написал Кличко, имея в виду интересы Зеленского.

Также мэр обвинил просроченного "президента" в том, что тот за четыре года, что идет СВО, ни разу с ним не встретился. Между ними крайне натянутые отношения, Зеленский давно хочет сместить Кличко и посадить на его место своего человека, но Кличко имеет поддержку в Европе.

Теги: киев, кличко, зеленский, украина, энергетика


