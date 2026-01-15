В Нефтеюганске в школе №6 произошел пожар: дети эвакуированы

Сегодня утром в школе №6 произошел пожар: загорелся осветительный прибор в гардеробе. О произошедшем сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нефтеюганска.

Немедленно была организована эвакуация – все дети и педагоги благополучно покинули здание. На момент ЧП в школе находились только ученики 9 и 11 классов, занятия для остальных отменены из-за актировки.

В настоящее время пожар локализован. На месте работают экстренные службы. Ситуация находится под контролем.