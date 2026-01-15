15 Января 2026
Политика За рубежом
Фото: Reuters / Gaelen Morse

Вэнс решающим голосом отклонил резолюцию о запрете участия войск в Венесуэле

Сенат США отклонил резолюцию о запрете использования вооруженных сил в отношении Венесуэлы без одобрения Конгресса. Голос вице-президента страны Джей Ди Вэнса стал решающим при голосовании, сообщает The Hill.

В ходе голосования количество сторонников и противников резолюции оказалось равным - 50 человек с каждой стороны. Вэнс прибыл в Капитолий и воспользовался своим правом решающего голоса, что привело к отклонению законопроекта.

В ноябре сенат США отклонил аналогичную резолюцию, лишающую президента права на военные действия против Венесуэлы без одобрения Конгресса (51 против 49).

3 января США провели военную операцию, в результате которой президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в США. Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что агрессия США против Венесуэлы означает превращение Соединенные Штаты из республики в империю. Еще один прогноз Карлсона - концентрация власти в руках исполнительной ветви, а не законодательной. Роль Конгресса будет неумолимо уменьшаться.

