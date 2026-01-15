В 2025 году из 35 фильмов, профинансированных из бюджета, окупились в прокате только 4

Фонд кино поддерживает деньгами из российского бюджета производство всё большего количества отечественных кинолент, однако, успех их в прокате остается стабильно низким.

По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, в 2025 году бюджетные деньги в той или иной форме получили 35 фильмов. И только четыре из них смогли окупиться в прокате. В 2024 году было поддержано 25 фильмов, окупились пять из них. В 2022 году лишь одна из 26 финансируемых лент окупилась, пишет РБК.

Министерство культуры, впрочем, не очень расстраивается, что успех к фильмам, снятым за счет граждан, не пришел. Потому что это не ради денег. В Минкультуры говорят, что при выделении средств исходят "из ценностно ориентированного, а не экономического подхода". О том, что можно снимать "ценностно ориентированное" и при этом качественное во всех отношениях кино, в министерстве, видимо, не знают.

В наступившем году, как ожидается, в прокат выйдет около 40 фильмов, субсидированных Фондом кино.