В интернете обнаружили потенциально опасные капли для глаз

В России маркетплейсах выявлены потенциально опасные офтальмологические капли.

По данным исследования Международной ассоциации "Антиконтрафакт", из 131 проверенного товара многие продаются с нарушениями, что побудило общественников обратиться в Росздравнадзор. Согласно документу, продукты позиционируются как средства для лечения, профилактики болезней глаз и даже восстановления зрения, что придает им признаки лекарств или медицинских изделий. Однако проверка показала, что 43 наименования не имеют обязательной государственной регистрации.

Для 21 товара действие деклараций соответствия приостановлено или аннулировано. Дополнительно, упаковка еще 21 препарата не содержит информации на русском языке, что нарушает законодательство и вводит потребителей в заблуждение.

В ассоциации также приводят пример противоаллергических капель японского бренда Santen. Несмотря на указания об облегчении симптомов аллергии, производитель заявляет, что это не лекарство. При этом разрешительная декларация на их продажу была приостановлена еще в сентябре 2025 года, однако продукт до сих пор доступен в онлайн-магазинах, сообщают "Известия".