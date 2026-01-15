Бастрыкин: По делу о хищениях у бойцов СВО арестовали 38 человек

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о разгроме крупной преступной группировки в аэропорту "Шереметьево".

По его словам, сообщество, созданное в 2022 году москвичом Владимиром Бардиным, насчитывало не менее 40 человек. Целью преступников были военнослужащие — участники СВО, следовавшие через данную воздушную гавань.

Злоумышленники действовали разными способами: таксисты завышали цены, женщины выманивали деньги под предлогом тяжёлого положения, другие участники занимались грабежом и вымогательством. В группу входили и сотрудники правопорядка. На данный момент задержаны 38 человек, двое объявлены в розыск. Сумма ущерба устанавливается.