Трамп предложил НАТО возглавить захват Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп написал в соцсети в Truth Social, что Гренландия должна перейти под контроль США под эгидой НАТО.

Он обосновал это требованиями национальной безопасности, заявив, что остров критически важен для новой системы ПРО "Золотой купол". "Если мы этого не сделаем, это сделают Россия или Китай", — заявил глава государства.

Президент США отметил, что "этого не произойдёт". По его мнению, такой шаг кардинально усилит Альянс.

Ранее Трамп выразил сомнения в том, что Дания имеет право считать Гренландию своей территорией. Он добавил, что переговоров с Данией на счет покупки острова не ведется, США готовятся предпринять некие шаги в отношении датской заморской территории, при этом позиция Копенгагена учитываться не будет.