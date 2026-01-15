Для большинства россиян интернет является не развлечением, а базовым и важным инструментом

Для большей части россиян день начинается не с кофе, а с выхода в интернет.

40% заходят в Сеть сразу после пробуждения, а 24% — во время завтрака. Таковы данные исследования Rambler&Co, в котором участвовали более 7 тыс. человек. 30% проводят в интернете 3-4 часа в день. Более шести часов онлайн находятся 15% респондентов, а 7% признались, что подключены целый день.

57% опрошенных не представляют жизни без Сети. 25% испытывает беспокойство уже через несколько часов без интернета. Главной онлайн-потребностью для 45% является чтение новостей. Далее следуют поиск информации и социальные сети.

Интернет перестал быть просто развлечением, став базовым инструментом. 32% пользователей отмечают более прагматичное отношение, используя сеть для поиска информации и советов. В будущем россияне больше всего ждут полной цифровизации документов (31%) и интеграции ИИ-помощников (24%).