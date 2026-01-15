США приостановили выдачу иммиграционных виз россиянам и гражданам еще 74 стран

Госдеп США вводит мораторий на иммиграционные визы для 75 стран, включая Россию.

Как сообщает Fox News, это решение направлено на борьбу с заявителями, которые могут стать финансовым бременем для американского общества. Согласно директивам внешнеполитического ведомства, консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз до тех пор, пока не будет завершен пересмотр процедур проверки. Мораторий, вступающий в силу с 21 января, затронет граждан России, Сомали, Афганистана, Бразилии, Ирана, Ирака и ряда других. Его срок не определен и продлится до окончания реформы визовой политики.

В ноябре 2025 года Госдеп уже предписал дипмиссиям ужесточить проверки, отсеивая кандидатов, потенциально способных претендовать на государственные пособия. Критериями для отказа могут послужить возраст, состояние здоровья, финансовое положение, низкий уровень английского языка, история получения госпомощи или нахождение в специализированных учреждениях.

Официальный представитель Госдепа Томми Пигготт подтвердил, что ведомство будет использовать свои полномочия для того, чтобы признавать непригодными тех иммигрантов, которые "станут обузой для США и будут злоупотреблять щедростью американского народа".