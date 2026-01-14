15 Января 2026
Общество Свердловская область Челябинская область Пермский край
Фото: пресс-служба Россети Центр

"Россети Урал" готовятся к пиковым нагрузкам из-за аномальных морозов

Энергетики "Россети Урал" готовятся к пиковым нагрузкам из-за приближающихся морозов. Ведется учащенный мониторингу работы объектов электросетевой инфраструктуры. Несколько раз в день сотрудники проводят анализ параметров работы центров питания, линий электропередачи и трансформаторных подстанций.

Отметим, что на сегодняшний день в северных и центральных районах Челябинской области температура достигает -30 градусов, на севере Пермского края -27 градусов, местами в Свердловской области столбик термометра опустился до отметки -42 градуса.

Особое внимание специалисты уделяют энергообъектам активно застраивающихся негазифицированных пригородных территорий, где ранее фиксировались локальные технологические нарушения из-за превышения максимальной мощности, оформленной при технологическом присоединении. В Свердловской области к таким относятся Полевской, Сысертский и Белоярский муниципальные округа, в Челябинской области – Сосновский муниципальный округ, в Пермском крае – населенные пункты вокруг города Перми.

Для предотвращения превышения максимально разрешенной мощности специалисты компании производят мониторинг нагрузки. Энергетики напоминают жителям о необходимости контролировать суммарную нагрузку одновременно включённых электроприборов и не превышать максимально разрешенную мощность, заявленную в актах технологического присоединения.

Это необходимо для соблюдения допустимых параметров сети, что позволяет предотвратить выход из строя дорогостоящего оборудования, ремонт которого может продолжаться длительное время, а также для локализации технологических нарушений без распространения на другие населенные пункты.

В случае, если потребитель превышает максимальную мощность, указанную в акте о технологическом присоединении своего объекта, то ему необходимо подать заявку на ее увеличение. Это можно сделать через Портал-ТП.РФ. Для того чтобы правильно рассчитать необходимую мощность при технологическом присоединении, можно воспользоваться специальным сервисом – онлайн-калькулятором на сайте компании.

Напомним, что жители могут проконсультироваться и получить информацию по вопросам электроснабжения по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный), с мобильных устройств по короткому номеру 220 (услуга доступна на сетях мобильных операторов связи МегаФон, МТС, Билайн, Т2), а также в мессенджере Telegram по номеру +7-912-29-01-220. На сайте электросетевой компании работает Интернет-приемная. Кроме того, информация о введениях ограничений потребителей дополнительно размещается на сайте компании "Россети Урал". Здесь же функционирует сервис передачи информации об отключениях электроэнергии для клиентов. Заполнив простую форму, всегда можно направить сообщение энергетикам о сложившейся проблеме.

Теги: Россети Урал, аномальные морозы


