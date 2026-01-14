14 Января 2026
Пермский край
Фото:uralkali.com

В зоне поисков бывшего главы "Уралкалия" обнаружено тело

Тело, предположительно, бывшего генерального директора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера найдена на Кипре.

По сообщению Фонтанки, тело обнаружили в ущелье, где Баумгертнер мог проводить тренировки по скалолазанию.

Тело было найдено на южном берегу Кипра — между посёлком Писсури и деревней Авдиму. Основная версия гибели - несчастный случай во время тренировки.

ТАСС уточняет, что тело оказалось в состоянии сильного разложения, это делает немедленную идентификацию невозможной".

Напомним, ранее стало известно, что Баумгертнер пропал в провинции Лимасол 7 января 2026 года. К поискам предпринимателя привлечены подразделения гражданской обороны, добровольцы, выделены вертолет и беспилотники. Полиция оцепила район деревни Писсури, расположенной на гористом побережье на примерно равном удалении от Лимасола и Пафоса. Это произошло после того, как был отслежен последний сигнал мобильного телефона Баумгертнера.

Теги: владислав баумгертнер, пропавший, погибший


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.01.2026 21:30 Мск Бывший гендиректор "Уралкалия" без вести пропал на Кипре

