В Иране сегодня может состояться смертная казнь одного из протестовавших

В Иране уже сегодня может состояться смертная казнь в отношении одного из участников массовых антиправительственных протестов. Госдепартамент США и семья 26-летнего Эрфана Солтани заявили, что молодого человека задержали в четверг и уже приговорили к смертной казни.

Один из членов семьи Солтани, имя которого не разглашается, заявил, что его родственнику не разрешили воспользоваться помощью адвоката и не разрешили подать апелляцию на приговор, передает CNN.

Родственники приговоренного призвали президента США Дональда Трампа сдержать обещание и прийти на помощь задержанным за протесты. Ранее Трамп заявлял, что Америка предпримет "решительные действия", если власти Ирана начнут казнить протестующих.

"Сейчас мы требуем, чтобы Трамп действительно сдержал свои слова, потому что иранский народ вышел на улицы, основываясь на этих заявлениях. Безоружное население поверило этим словам, а теперь находится под обстрелом. Умоляю вас, пожалуйста, не допустите казни Эрфана", - заявила родственница приговоренного.