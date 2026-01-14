В Перми на ребенка упал снег с крыши

В Перми возбуждено уголовное дело после падения снега с крыши на ребенка, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Пермскому краю.

Инцидент произошел 1 января 2026 года на территории Мотовилихинского района. На несовершеннолетнего мальчика с крыши многоквартирного дома обрушилась снежная масса. Пострадавший был госпитализирован.

По указанию руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователь уже провел осмотр места происшествия, допрашивает очевидцев и сотрудников управляющей компании. Расследование продолжается.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что по факту травмирования мальчика проводится проверка. Надзорный орган даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание общего имущества многоквартирного дома.

Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), возбужденного по данному факту правоохранительными органами.