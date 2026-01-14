"Будет 4 градуса и темно". Мэр Ивано-Франковска призвал украинцев готовиться к худшему

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал украинцев готовиться к тому, что скоро света и тепла может не быть круглосуточно. Также должны готовиться и власти.

"Мы идем к тому, что света не будет 24 часа. Мы должны быть готовы. У нас должно быть понимание, что делать людям, когда в квартире будет 4 градуса и темно. Люди должны знать, где они могут переночевать", - сказал украинский чиновник.

В последнее время, после ударов по объектам энергетики, ситуация с энергоснабжением на Украине еще более усложнилась. В Киеве во многих районах до сих пор не удается подать свет и тепло. Как сказал первый замглавы Киевской городской администрации Петр Пантелеев, пока продолжаются аварийные отключения, до плановых дело еще не дошло. Фактически в Киеве второй день почти полный блэкаут. По данным украинской энергетической компании ДТЭК, свет периодически подается потребителям, но порядка 80% времени его нет.

Эффективность российских ударов по военным и энергетическим объектам киевского режима в последнее время выросла, а Запад не может ничем помочь, в том числе нельзя заменить оборудование электростанций, выведенных из строя, сетует гендиректор украинской компании "Центрэнерго" Евгений Гаркавый. Ценное оборудование, поставленное Киеву из-за границы, было уничтожено во время последнего мощного удара.

Депутат Рады Анна Скороход ругает в том числе правящий режим, который не готов к тому, что происходит.

"У нас полный развал в стране. Все сидят в холоде, все сидят без электричества. Мы не готовы были к таким вызовам. И даже нет решений, как из этого кризиса выйти", - сказала она.

Скороход также считает, что люди все больше злятся на режим и это может привести к катастрофе.

Экс-министр энергетики и ЖКХ Иван Плачков считает, что крупным городам нужно готовиться к эвакуации населения. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян по возможности уехать из города. Депутат Рады Богдан Кицак не исключает, что жителей Киева придется эвакуировать.

Украинские политические телеграм-каналы пишут, что такая ситуация как раз выгодна Зеленскому, который хочет продать западным СМИ картинку замерзающих украинцев и выбить себе новое оружие для продолжения военных действий против России. И он сознательно нарушил в 2025 году "энергетическое перемирие", начав бить по объектам энергетики на территории России, рассчитывая на ответ Москвы. Накануне он заявил, что холод не сможет его победить. Сообщается, что Зеленский, как одержимый, требует бить дальше по энергетическим объектам в России.