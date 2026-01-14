МИД Казахстана провел экстренные встречи с послами ЕС и США из-за атак беспилотников на танкеры

МИД Казахстана провел экстренные встречи с послами европейских стран и США по поводу атаки беспилотников на танкеры, зафрахтованные казахстанскими компаниями для перевозки нефти из Новороссийска.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает серьезную озабоченность в связи с имевшими место 13 января т.г. атаками беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в акватории Чёрного моря", - заявил официальный представитель ведомства Ерлан Жетыбаев.

Казахстанские дипломаты заявили о необходимости "принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права".

При этом с представителями Украины, чьи дроны, предположительно, атаковали танкеры, контактов не было, либо о них МИД не сообщает.

"Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с установленными международными нормами. В этой связи отмечаем, что указанные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием", - добавил Жетыбаев.

13 января два нефтяных танкера, Delta Harmony и Matilda, подверглись атаке беспилотников вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Суда должны были загрузить казахстанскую нефть: Delta Harmony — от компании "Тенгизшевройл", Matilda — от "Карачаганак Петролеум Оперейтинг". В результате атак оба танкера получили повреждения, но остались на плаву. На Matilda произошел взрыв без последующего горения, на Delta Harmony, по данным Reuters, вспыхнул пожар, который быстро потушили. Экипаж не пострадал.

Атака осложнила экспорт казахстанской нефти через КТК, через который проходит около 80% её поставок. Инцидент может привести к росту ставок фрахта и стоимости страхования. 29 ноября 2025 года беспилотники ВСУ атаковали причал ВПУ-2 КТК, выведя его из строя. МИД Казахстана выразил протест Украине.