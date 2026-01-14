14 Января 2026
Курская область
Подросток, напавший с молотком на школу в Курске, получил восемь лет

Подросток, с молотком ворвавшийся в школу в Курске, приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, сообщает Следственный комитет РФ.

17-летний юноша признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).

Установлено, что юноша был участником запрещенного в РФ террористического движения. 10 января 2025 года подросток разместил в интернете файл, содержащий призывы к совершению терактов и оправдание терроризма. Затем он, находясь недалеко от школы № 54 Курска, разбил молотком стекла припаркованного автомобиля, после проследовал к зданию образовательного учреждения, разбил стекло входной двери и попытался совершить поджог. Возгорания не произошло, подростка задержали.

Теги: подросток, школа, курск


