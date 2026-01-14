14 Января 2026
Экономика
Фото: Накануне.RU

По данным ВТБ, в 2025 году россияне оформили ипотеку примерно на 4,3 трлн рублей

По предварительным оценкам специалистов ВТБ, в 2025 году российские банки выдали более 4,3 трлн рублей на покупку жилья в ипотеку. Во 2 полугодии продажи резко ускорились, более чем на 40% превысив результат аналогичного периода 2024 года. Этот импульс, усиленный декабрьским пиком, позволил резко затормозить сокращение рынка в годовом выражении до 9%.

По оценкам ВТБ, в июле-декабре прошлого года выдачи всеми банками ипотеки приблизились к 2,9 трлн рублей, что более чем на 90% превысило результат первого полугодия.
В последний месяц продажи достигли пика за полтора года — 735 млрд рублей. Это было обусловлено всплеском активности россиян на фоне ожидаемых изменений в условиях «семейной ипотеки» с 2026 года. Выдачи в декабре на 48% превзошли показатели ноября и в 2,6 раза — декабря 2024 года.

Основным драйвером спроса в 2025 году оставались льготные государственные программы.

«Рынок ипотеки в 2025 году уверенно завершил фазу адаптации, и в 2026-м мы ожидаем его роста. Продажи могут увеличиться примерно на четверть — драйвером станет дальнейшее снижение ключевой ставки. При этом мы прогнозируем движение к большей сбалансированности: соотношение льготных и рыночных программ может приблизиться к паритету. Это основа для здорового и устойчивого развития рынка», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

