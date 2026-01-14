Российские репетиторы повышают цены на свои услуги

С нового год репетиторы повысили или в самое ближайшее время повысят цены на свои услуги. Сейчас цена достигает почти тысячи рублей за час даже у начинающих репетиторов и даже в начальной школе. А опытные берут по 1500-2000 рублей за урок. При этом подготовка к ЕГЭ стоит еще дороже.

Такие сравнительно высокие цены объясняются тем, что при меньшем вознаграждении репетиторам не имеет смысла работать, пишет "Москва онлайн". Платные подписки, методические материалы, время на подготовку и прочие расходы времени и средств вынуждают поднимать цены на свои услуги. Которые к тому же пользуются спросом, ведь в школе зачастую материал не объясняется достаточно хорошо.

Репетитор по математике и информатике Кирилл Устинов, у которого один урок стоит 3000 рублей, считает, что это адекватная цена, так как хороших преподавателей по математике и информатике мало, а запросов и требований у заказчиков все больше.

Депутаты периодически возмущаются тем, что качественное образование все больше перетекает в сферу частных услуг, но дальше разговоров дело не идет. В школе также продвигаются частные услуги, только от цифровых платформ. Власти же традиционно повторяют, что спрос на репетиторов упадет, когда в школах снизят бюрократию и свяжут школьную программу с заданиями на ЕГЭ. Пока же ни того, ни другого, несмотря на заверения властей, достичь не удается.

Как ранее выяснил Центр экономики непрерывного образования Президентской академии, 63% первокурсников российских вузов перед поступлением занимались с репетитором. А 80% школьников уверены, что без репетиторов успешно сдать ЕГЭ невозможно. Самое интересное, что и 67% учителей считают репетиторство необходимым для успешной учебы и сдачи ЕГЭ.