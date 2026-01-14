14 Января 2026
Экономика Свердловская область
Фото: t.me/belnpp

В 2026 году Белоярская АЭС проведет подготовку к старту сооружения энергоблока №5 с реактором БН-1200М

В 2026 году Белоярская АЭС начнёт приём специалистов для работы на будущем энергоблоке. Также запланировано направление документов в Ростехнадзор на получение лицензии на сооружение энергоблока №5 Белоярской АЭС. Сейчас подрядные организации освобождают строительный полигон, идёт рассмотрение проектной документации, сообщил директор Белоярской АЭС Юрий Носов.

«Эта работа заложит основу будущего развития атомной энергетики. От наших решений будет зависеть, насколько надежным, безопасным и удобным будет первый серийный энергоблок с быстрым реактором. В 2026 году на атомной станции уже планируется приём на работу специалистов на будущий энергоблок № 5 с реактором БН-1200М. Они будут рассматривать проектную документацию», - подчеркнул руководитель АЭС.

(2026)|Фото: t.me/belnpp

В пресс-службе БАЭС подчеркивают, что главным приоритетом в 2026 году для коллектива станции останется обеспечение безопасной, устойчивой работы энергоблоков, выполнение производственной программы по выработке электроэнергии в соответствии с госзаданием, и выполнение плановых ремонтных работ в установленные сроки.

Напомним, в 2025 году одним из ключевых событий на атомной станции стало начало работ подготовительного периода по сооружению энергоблока №5, старт которым дал глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

Весной минувшего года Ростехнадзор выдал лицензию на дополнительный срок эксплуатации БН-600 до 2040 года. По итогам оценки технического состояния - всё оборудование полностью соответствует актуальным требованиям безопасности. Дополнительные 15 лет позволят выработать около 60 млрд кВтч электроэнергии. Этого объема достаточно, чтобы больше года закрывать спрос на энергию Свердловской области.

На 2 окончательно остановленных энергоблоках первой очереди важнейшей работой ушедшего года стало перемещение отработавшего топлива из бассейна выдержки №1 в отремонтированный ранее бассейн выдержки №2, что позволит обеспечить безопасное хранение кассет с ОЯТ до вывоза их на переработку на ФГУП «ПО «Маяк». Также в этом году приступили к очистке технологических шахт центральных залов. Эта задача будет завершена в следующем году.

В 2025 году Белоярская АЭС оказала существенную поддержку г. Заречному. Одним из наиболее значимых направлений стало выделение средств на разработку концепции и проектно-сметной документации благоустройство территории от Храма Покрова до Дома Торговли, благодаря чему Заречный получил конкурентные преимущества и выиграл грант в конкурсе Минстроя России.

Работа по благоустройству города-спутника продолжится и в 2026 году. Среди наиболее крупных проектов - ввод в эксплуатацию очистных сооружений ливневой канализации и строительство ледового дворца.

Отметим, что Белоярская АЭС на данный момент надежно обеспечивает электроэнергией более 16% потребителей Свердловской области.

Теги: белоярская аэс, энергоблок, бн-1200м, росатом, электроэнергия, заречный, лихачев


