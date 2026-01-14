Суд вынес приговор уральцу, оскорблявшему полицейского в интернете

Районный суд Сысерти вынес приговор жителю уральского поселка Большой Исток, который разместил в социальных сетях материалы, содержащие оскорбления полицейских.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, несдержанного на язык гражданина Ануфриева 1994 года рождения выявили сыщики из подразделения собственной безопасности регионального Главка МВД.

"Фигурант нового дела "промышлял" во всемирной паутине в 2025 году. Он, вероятно, решил, что демократия позволяет ему безнаказанно поливать грязью людей в погонах. Но демократия, как известно, это не анархия, так что пришлось держать ответ. Фигурант и ранее нарушал законодательство. Имеет судимость за незаконный оборот наркотических средств, в настоящий момент официально не трудоустроен, занимается подработкой", - рассказал полковник Горелых.

Итогом стало возбуждение уголовного дела по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти". Сам уралец в ходе судебного заседания вину признал, раскаялся и принес экс-инспектору ГАИ официальные извинения за свои "словесные пакости".

Приговором суда жителю Большого Истока назначено четыре месяца исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Кроме того, в пользу потерпевшего силовика взыскана компенсация морального вреда в 25 тысяч рублей.

В полиции напоминают всем оставляющим комментарии в соцсетях под новостями о работе сотрудников правоохранительных органов, или высказывающих мнение публично в присутствии других людей: согласно статье 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей предусмотрена не виртуальная, а вполне реальная ответственность.

"Высказывания в соцсетях, если кто-то не знал, также является публичными. Найти таких комментаторов в век технологий несложно. Наказание за несдержанность – штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы, либо иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года", - отметил Валерий Горелых.

По его данным, только в 2025 году за оскорбление силовиков было заведено 106 уголовных дел. Еще 190 дел возбуждено по статье 318 УК РФ – "Применение насилия в отношении стражей правопорядка".

"И далеко не каждому из подозреваемых повезет так, как гражданину Ануфриеву. Тюремные нары за насилие тоже предусмотрены. Так что любителям сквернословить в интернете или демонстрировать из себя якобы крутого Рэмбо при встрече с сотрудниками полиции рекомендую трижды подумать, прежде чем перешагнуть красную линию", - заключил полковник Горелых.

Ранее он уже рассказывал о приговоре двух жителям Новоуральска, которые в непозволительной форме в интернете комментировали действия Госавтоинспекции. Оба получили наказание в виде денежных штрафов.