14 Января 2026
Туризм За рубежом
Фото: Накануне.RU

Гражданство РФ попало на 46-е место в рейтинге самых влиятельных паспортов мира

Россия осталась на 46-й позиции в рейтинге самых влиятельных паспортов мира Henley Passport Index, в нем место страны зависит от числа государств, куда ее граждане могут поехать без визы. По российскому паспорту можно без визы въехать в 113 государств и территорий. Всего в рейтинге отображаются позиции 199 стран.  

Самый влиятельный паспорт имеют жители Сингапура (он уже не первый раз становится лидером): они могут беспрепятственно въехать в 192 страны. На втором месте Япония и Южная Корея – гражданам этих стран без визы доступны 188 государств. Третье место с 186 странами у Дании, Люксембурга, Испании, Швеции и Швейцарии.

Аутсайдеры рейтинга – жители Афганистана. Без визы им доступны только 24 страны мира.

Россия не одна находится на 46 строчке: компанию РФ составляет Турция. На 45-м месте находится Венесуэла.

Теги: паспорт, гражданство, виза


