В России изменились правила приёмы в вузы

В 2026 г. приём в вузы России пройдёт по новым правилам. Их озвучили в Минобрнауки.

Поступающие смогут подать заявление через "Госуслуги", лично в приёмной комиссии университета или направить его через оператора почтовой связи. Вариант с подачей бумаг через информационные системы вуза с 2026 г. упраздняется.

Что касается различных квот на обучение, то они будут устанавливаться с указанием конкретных заказчиков целевого обучения, организаций, форм обучения, образовательных программ и количества мест. Целевое место закрепят за конкретным заказчиком.

Также среди новаций – тот факт, что выпускники учреждений среднего профессионального образования смогут поступать в высшие учебные заведения без учёта результатов ЕГЭ, по результатам внутренних вступительных испытаний. Схема будет работать в случае поступления только на специальности, соответствующие профилю полученного профессионального образования, сообщили ТАСС в министерстве.