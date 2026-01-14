Житель Узбекистана пожаловался в полицию на Трампа и получил штраф

Житель Ташкента оштрафован за то, что позвонил в полицию и пожаловался на президента США Дональда Трампа.

Пьяный мужчина обратился в ГУВД Ташкента. Целью звонка была подача заявления на Трампа. Заявителя пригласили прийти в отделение и составить документ, однако он не явился.

Наказанием за такое поведение стал штраф в размере трёх базовых расчётных величин, то есть 1,23 млн сумов (по текущему курсу это чуть больше 8 тыс. руб.), говорится в тексте приговора, с которым ознакомилось РИА Новости.