В подземных хранилищах Европы осталось 53% газа

В подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы осталось чуть больше половины запасов.

Запасы опустились до 53%. В прошлый отопительный сезон такой показатель наблюдался лишь в начале февраля, пишет ТАСС.

В начале августа 2025 г. стало известно, что в подземные хранилища Европы в июле закачали максимальное за последние (на тот момент) три года количество газа. Запасы к концу второго летнего месяца прошлого года поднялись почти до 69%. По данным на 13 декабря 2025 г., в подземных хранилищах газа Европы находилось 71,2 млрд куб. м газа, что на 9,1 млрд куб. м меньше аналогичного показателя 2024 г.